В Мурманске прошёл бизнес-семинар на тему: «Участие МСП и самозанятых в закупках крупнейших заказчиков»

14 августа в Мурманске в очно-заочном формате состоялся бизнес-семинар на тему «Участие субъектов МСП и самозанятых в закупках крупнейших заказчиков по федеральному закону №223-ФЗ, программа «выращивания» поставщиков, в том числе с использованием механизма заключения «офсетных» договоров». В мероприятии приняли участие представители субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области.

С приветственным словом перед участниками выступила заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Наталья Полуянова.

«Сегодня малый и средний бизнес зарекомендовал себя надёжным партнёром для компаний с государственным участием. Развитие системы закупок и обеспечение участия в них МСП-поставщиков – одна из важнейших мер государственной поддержки, реализуемых в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». В целом по стране в 2023 году четыре из пяти договоров крупнейших заказчиков было заключено с МСП-поставщиками», – отметила Наталья Полуянова.

Заместитель руководителя дирекции оценки и мониторинга соответствия АО «Корпорации «МСП» Андрей Быков рассказал предпринимателям, как правильно и эффективно подавать заявки для участия в закупках крупнейших заказчиков по федеральному закону №223-ФЗ, познакомил с возможностями программы «выращивания» поставщиков с помощью цифровой платформы МСП.РФ, в том числе с механизмом офсетных договоров.

Напомним, с помощью цифровой платформы МСП.РФ крупные компании могут заявить о своих потребностях в товарах и комплектующих на отечественном рынке, тем самым поддержать малый и средний бизнес и решить собственные производственные задачи по импортозамещению.

Кроме того, в роли спикеров бизнес-семинара выступили директор Правового блока группы ВЭБ.РФ Дмитрий Гришанов и начальник Управления закупок Кольская АЭС Константин Серемак. Эксперты рассказали о порядке и особенностях участия в закупках по 223-ФЗ, поделились информацией, какие товарно-номенклатурные позиции крупные предприятия закупают у субъектов МСП, а также раскрыли принципы построения закупочной деятельности компаний.

Завершающим этапом мероприятия стало общение спикеров в формате живого диалога с предпринимателями, в ходе которого были даны ответы на интересующиеся вопросы участников.

Мероприятие организовано АО «Корпорация «МСП», институтом развития в сфере малого и среднего предпринимательства, совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области при участии крупнейших заказчиков в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/