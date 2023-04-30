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Мурманская область. Арктика (16+)30.04.23 09:30

В Мурманске прошёл большой общегородской субботник

Вчера на улицы, в скверы и во дворы вышли более 4,7 тысячи жителей: школьники, общественники, сотрудники учреждений, все неравнодушные мурманчане. По итогам акции участники собрали 582 кубических метров мусора со 185 территорий.

На аллее Полярной дивизии участие в весенней уборке приняли губернатор Мурманской области Андрей Чибис и глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

«Наконец, погода позволяет провести наш первый субботник в этом сезоне. Это не просто возможность прибраться на территориях наших населенных пунктов, это еще и добрая традиция, которая объединяет северян. Люди, которые принимают участие в таких делах, потом и сами следят за другими, чтобы никто больше не мусорил», – сказал глава региона.

«Аллея - один из объектов, который был благоустроен в 2020 году с учетом пожеланий мурманчан в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России», – отметил Юрий Сердечкин.

Выбрать общественное пространство для обновления мурманчане могут и в этом году. На платформе 51.gorodsreda.ru продолжается Всероссийское онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов благоустройства, которое завершится 31 мая 2023 года.

Как сообщает администрация города Мурманска, в эти дни в усиленном режиме трудятся коммунальные службы. Рабочие выполняют механизированную очистку проезжей части дорог, тротуаров, уборку лестниц и зелёных зон. Так, ММБУ «УДХ» выделены машины для вывоза мусора после проведения субботника. А ММБУ «Экосистема» заключен контракт на сбор и утилизацию отработанных автомобильных шин. Вывоз покрышек подрядчик обеспечит в течение нескольких дней.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24907&page=1

 

 

 

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Последние комментарии

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