В Мурманске прошёл чемпионат и первенство региона по кикбоксингу

Двухдневный турнир, посвящённый памяти мастера спорта России международного класса Элины Гисмеевой, проводился в дисциплинах «лайт-контакт», «фулл-контакт» и «К1». В нём участвовали кикбоксеры со всей области: от самых юных - в «лайт-контакте» к соревнованиям допускаются десятилетние спортсмены, до настоящих ветеранов спорта – верхняя возрастная планка во всех дисциплинах до сорока лет.

24 января в тожественной церемонии открытия состязаний приняли участие председатель областной Думы Сергей Дубовой, депутаты регионального парламента Алексей Гиляров и Михаил Ильиных, известные тренеры и спортсмены.

- Кикбоксинг давно завоевал сердца многих северян своей динамичностью, зрелищностью и способностью развивать характер, волю и физическую форму, - отметил в своём приветственном слове Сергей Дубовой. - Кикбоксинг - не просто спорт, это культура воспитания силы воли, дисциплины и уважения к сопернику. Именно такие качества нужны каждому человеку, особенно молодому поколению, чтобы уверенно идти вперед, преодолевать трудности и достигать поставленных целей.

Председатель Думы поблагодарил организаторов турнира и пожелал участникам соревнований честной борьбы, ярких выступлений и высоких результатов.

7 и 8 февраля этого года чемпионат и первенство региона по кикбоксингу продолжатся в дисциплинах «поинтфайтинг» и «лоу-кик».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33764/