В Мурманске прошёл день памяти историка-краеведа Михаила Орешеты

В мероприятии приняли участие спикер регионального парламента Сергей Дубовой, депутаты областной Думы, представители ветеранских и поисковых организаций, писатели, историки, родные и близкие Михаила Орешеты.

– Всю свою жизнь Михаил Григорьевич посвятил Кольскому Заполярью, исследованию истории края, сохранению памяти о Великой Отечественной войне и землякам. Он делал это целеустремленно, настойчиво, терпеливо и с любовью. Это было дело его жизни. Он оставил бесценное наследие ныне живущим и потомкам – в книгах, делах, обелисках, вернувшихся из забвения именах защитников Заполярья, в душе каждого из нас, – отметил Сергей Дубовой.

На встрече была представлена последняя книга Михаила Орешеты «Гранитный линкор», посвященная защитникам полуостровов Рыбачий и Средний в годы Великой Отечественной войны. Организаторы продемонстрировали также уникальную кинохронику о вехах жизни и деятельности выдающегося земляка.