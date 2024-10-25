В Мурманске прошёл День призывника

Приобрести базовые военные навыки и воспитать в себе настоящие дисциплинированность и ответственность предстоит призывникам во время службы в армии. Именно здесь юноши получают опыт, который помогает не только в службе, но и в дальнейшей жизни.

Сегодня в Мурманске состоялся традиционный городской праздник День призывника. В войсковой части №02098 собрались 500 юношей допризывного возраста, педагоги, военнослужащие и сотрудники силовых ведомств.

Мурманские старшеклассники узнали о службе в Вооружённых Силах РФ, познакомились с армейским бытом и пообщались с военнослужащими, а также оценили современное вооружение и технику.

Как сообщает администрация города Мурманска, знакомство с реальными условиями службы и общение с опытными сотрудниками помогает будущим призывникам снизить тревогу, связанную с предстоящей службой в армии, а также принять новый статус с честью и гордостью. Такие праздники помогают осознать значимость службы в армии для страны.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28723&page=1