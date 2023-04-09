В Мурманске прошёл День семейного научного отдыха

В мероприятии выходного для школьников и родителей прогимназии №61 на базе технопарка «Кванториум-51» приняла участие председатель комитета по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту регионального парламента Лариса Круглова.

День семейного научного отдыха – это апробированная форма работы Центра образования «Лапландия», которая пользуется большой популярностью у северян. В технопарке представлены различные направления для развития и творчества. Это биология, химия, робототехника, конструирование и многое другое.

«На мой взгляд, такие мероприятия позволяют и родителям, и детям не только с пользой и интересом провести выходной день, но и узнать что-то новое, погрузиться в образовательную среду, а может быть и задуматься о выборе будущей профессии для своего ребёнка», - отметила депутат Мурманской областной Думы.

В этот раз программа выходного дня включала выступление активистов первичного отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» и работу двух познавательных станций по теме «О медицине популярно».

На мастер-классе «Медицинские биотехнологии – альгинатные капсул» состоялось знакомство с процессами получения различных лекарственных форм. Желающие научиться технологии скетч дизайн - интерьера на графических планшетах посетили другой мастер-класс.

Как сообщила Лариса Круглова, в Мурманской области уделяется большое внимание развитию дополнительного образования детей. «Этой сферой охвачено 87 тысяч юных северян, что составляет 76% от общего количества школьников. Это достаточно высокий показатель. В этом году реализуется 70 проектов, на которые выделено порядка 160 млн рублей», - заключила Лариса Круглова.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27544/