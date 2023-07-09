В Мурманске прошёл ДОМашний семейный фестиваль

Весёлый праздник устроили специалисты Дома молодёжи для маленьких мурманчан и их родителей 8 июля. Фестиваль, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, состоялся на территории зоны отдыха в районе дома №101 по Кольскому проспекту.

Гостей ждали интерактивные площадки, игры и лотерея. На научных мастер-классах ребята проводили увлекательные химические опыты, а на мастер-классе «Значкодел» учились создавать значки своими руками. Свою меткость каждый желающий мог проверить в тире, попадая в цель специальными мячами.

Как сообщает администрация города Мурманска, внимание детей и взрослых привлекли гигантские мыльные пузыри, которые можно было выдуть самостоятельно с помощью специальных приспособлений.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25310&page=1