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Мурманская область. Арктика (16+)25.03.23 12:00

В Мурманске прошёл двухдневный семинар для руководителей и координаторов программы «Волонтёры культуры»

В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» в 2019 году началась реализация программы «Волонтёры культуры». Она направлена на обеспечение поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения и популяризации культурного наследия.

За четыре года в Мурманской области образовалось сообщество из более 2500 тысяч неравнодушных людей, которые помогают учреждениям культуры и реализуют значимые проекты и инициативы в сфере культуры.

В рамках двухдневного семинара участники встречи, среди которые специалисты музеев, библиотек, клубных учреждений, молодежных пространств и театра, разбирались как реализуется программа «Волонтёры культуры» и зачем вступать в ряды волонтёров.

Мероприятия для руководителей волонтерских центров в сфере культуры и координаторов программы проходили на различных площадках города.

Главным этапом встреч стал круглый стол с участием министра культуры Ольги Обуховой. В рамках события лучших организаторов добровольческой деятельности в сфере культуры наградили Благодарственными письмами Министерства культуры Мурманской области.

«Волонтёр – это не дополнительные руки для технических задач, это сотворец, член команды, будущий коллега, и даже может быть и наставник. Сегодня нужно переходить к другому формату работы с волонтёрами. Грамотно выстроенная работа с волонтёрами – это инструмент воспитания кадров – уже посвященных в тонкости работы и преданных нашему делу, а самое главное, нашему поселку, городу, региону молодых профессионалов», – подчеркнула глава профильного ведомства.

В ходе мероприятия участники обсудили создание «Доброцентров», возможность участия в грантовых конкурсах и крупных брендовых мероприятиях, а также поддержку национального проекта «Культура».

«На семинаре рассматривали нормативно-правовую базу, которая определяет понятие «добровольчество». Как взаимодействовать с платформой «Добро.ру», как правильно организовывать систему отчетности и учитывать такую работу – обсуждение этих тем было одной из ключевых задач семинара», – поделилась начальник отдела развития добровольческого движения регионального центра развития добровольчества Светлана Исаева.

Как сообщает региональное Министерство культуры, двухдневный семинар стал одним из центральных событий насыщенной программы, приуроченной ко Дню работника культуры.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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