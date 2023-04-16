Мурманская область. Арктика (16+)16.04.23 11:00
В Мурманске прошёл ежегодный фестиваль инженерно-технического творчества «Волшебная страна конструирования» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений
В финале приняли участие 48 команд. Соревнования проходили в нескольких номинациях, отдельно оценивались программируемые и непрограммируемые конструкторы.
Как сообщает администрация города Мурманска, на базе детских садов №№ 89 и 122 подвели итоги фестиваля в номинации «Творческий проект». Маленькие инженеры представили свои работы на тему «У лукоморья дуб зелёный…».
А в детском саду №78 жюри оценивало умение ребят решать задачи с использованием программируемого конструктора в номинациях «WeDo l.0», «WeDo 2.0» и «Робототехника».
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24806&page=1
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