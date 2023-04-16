В Мурманске прошёл ежегодный фестиваль инженерно-технического творчества «Волшебная страна конструирования» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений

В финале приняли участие 48 команд. Соревнования проходили в нескольких номинациях, отдельно оценивались программируемые и непрограммируемые конструкторы.

Как сообщает администрация города Мурманска, на базе детских садов №№ 89 и 122 подвели итоги фестиваля в номинации «Творческий проект». Маленькие инженеры представили свои работы на тему «У лукоморья дуб зелёный…».

А в детском саду №78 жюри оценивало умение ребят решать задачи с использованием программируемого конструктора в номинациях «WeDo l.0», «WeDo 2.0» и «Робототехника».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24806&page=1