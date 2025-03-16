В Мурманске прошёл ежегодный VII Открытый турнир по интеллектуальным играм «Кубок Арктики»
В течение двух дней 53 команды из Мурманской области, Москвы, Санкт-Петербурга и Калуги боролись за звание победителя.
В этом году турнир провёл один из самых ярких игроков телевизионной серии игр «Что? Где? Когда?» 2023 года, трёхкратный обладатель приза «Хрустальный атом», игрок команды Максима Поташева — Юрий Филиппов.
В программу «Кубка Арктики» вошли игры: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» и «Своя игра».
Абсолютным победителем «Кубка Арктики» стала команда из Мурманска «Тундра».
Результаты VII Открытого турнира по интеллектуальным играм «Кубок Арктики»:
игра «Что? Где? Когда?» (общий зачёт)
1 место — «Все твои друзья» (Санкт-Петербург);
2 место — «Jus Naturale» (Москва);
3 место — «Месть Ее Величества Анны» (Апатиты);
игра «Что? Где? Когда?» (корпоративный зачёт)
1 место — «Месть Ее Величества Анны» (Апатиты);
2 место — «Върубель» (Мурманск);
3 место — «Атомфлот-17» (Мурманск);
игра «Что? Где? Когда?» (студенческий зачёт)
1 место — «Предчувствие Скорейшего Выгорания» (Санкт-Петербург);
2 место — «Погодите, что?» (Санкт-Петербург);
3 место — «МЯУТ» (Мурманск).
игра «Что? Где? Когда?» (школьный зачёт)
1 место — «Приступ лени и наказание» (Мурманск);
2 место — «L’one» (Североморск);
3 место — «Ваевар» (Мурманск);
игра «Что? Где? Когда?» (мурманский)
1 место — «Месть Её Величества Анны» (Апатиты);
2 место — «Тундра» (Мурманск);
3 место — Вспомнить всё» (Мурманск);
игра «Брейн-ринг»
1 место — «Тундра» (Мурманск);
2 место — «Барышни и хулиганы» (Москва);
3 место — «Вспомнить всё» (Мурманск);
«Своя игра»
1 место — Станислав Максименко;
2 место — Кирилл Железнов;
3 место — Павел Шумилов.
Фото и видео: https://vk.com/video611314210_456239627