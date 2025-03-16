В Мурманске прошёл ежегодный VII Открытый турнир по интеллектуальным играм «Кубок Арктики»

В этом году турнир провёл один из самых ярких игроков телевизионной серии игр «Что? Где? Когда?» 2023 года, трёхкратный обладатель приза «Хрустальный атом», игрок команды Максима Поташева — Юрий Филиппов.

В течение двух дней 53 команды из Мурманской области, Москвы, Санкт-Петербурга и Калуги боролись за звание победителя.

В этом году турнир провёл один из самых ярких игроков телевизионной серии игр «Что? Где? Когда?» 2023 года, трёхкратный обладатель приза «Хрустальный атом», игрок команды Максима Поташева — Юрий Филиппов.

В программу «Кубка Арктики» вошли игры: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» и «Своя игра».

Абсолютным победителем «Кубка Арктики» стала команда из Мурманска «Тундра».

Результаты VII Открытого турнира по интеллектуальным играм «Кубок Арктики»:

игра «Что? Где? Когда?» (общий зачёт)

1 место — «Все твои друзья» (Санкт-Петербург);

2 место — «Jus Naturale» (Москва);

3 место — «Месть Ее Величества Анны» (Апатиты);

игра «Что? Где? Когда?» (корпоративный зачёт)

1 место — «Месть Ее Величества Анны» (Апатиты);

2 место — «Върубель» (Мурманск);

3 место — «Атомфлот-17» (Мурманск);

игра «Что? Где? Когда?» (студенческий зачёт)

1 место — «Предчувствие Скорейшего Выгорания» (Санкт-Петербург);

2 место — «Погодите, что?» (Санкт-Петербург);

3 место — «МЯУТ» (Мурманск).

игра «Что? Где? Когда?» (школьный зачёт)

1 место — «Приступ лени и наказание» (Мурманск);

2 место — «L’one» (Североморск);

3 место — «Ваевар» (Мурманск);

игра «Что? Где? Когда?» (мурманский)

1 место — «Месть Её Величества Анны» (Апатиты);

2 место — «Тундра» (Мурманск);

3 место — Вспомнить всё» (Мурманск);

игра «Брейн-ринг»

1 место — «Тундра» (Мурманск);

2 место — «Барышни и хулиганы» (Москва);

3 место — «Вспомнить всё» (Мурманск);

«Своя игра»

1 место — Станислав Максименко;

2 место — Кирилл Железнов;

3 место — Павел Шумилов.

Фото и видео: https://vk.com/video611314210_456239627