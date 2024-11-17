В Мурманске прошёл финал городского фестиваля творческих способностей педагогов, родителей и воспитанников детских садов «Талантливы вместе!»

Фестиваль посвящён Году семьи в России, проходил с 1 по 16 ноября во всех дошкольных образовательных учреждениях города в целях повышения роли семьи в обществе, вовлечения детей, педагогов и родителей в совместную творческую деятельность.

9 ноября большой семейный праздник объединил семьи и подарил им возможность проявить свои таланты и творческие возможности сразу в нескольких направлениях: вернисаж индивидуальных и совместных работ «Неразлучные друзья - взрослые и дети»; «Ярмарка домашних реликвий» с устной презентацией участников; «Минута славы» (концерт, представление, соревнования); «Школа мастеров» (мастер-классы от педагогов и членов семей).

Финал фестиваля вчера собрал 184 участника из 66 мурманских семей. Итоги подвели в трех детских садах города Мурманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28868&page=1