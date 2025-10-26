В Мурманске прошёл финал летнего этапа Спартакиады дошколят на Кубок главы города

Ареной соревнований стал городской спортивный центр «Авангард». В финале приняли участие победители отборочных этапов из каждого административного округа Мурманска: воспитанники детских садов №№140, 18, 26, 15, 91 и 104.

Заключительным состязанием для команд воспитанников детских садов стал юкигассен – командная игра в снежки. В ходе игры юные мурманчане продемонстрировали впечатляющую физическую подготовку, безупречное командное взаимодействие, несгибаемый характер и волю к победе.

По итогам игр в гранд-финал Спартакиады дошколят на Кубок главы города Мурманска вышли три команды: 1 место - МБДОУ г. Мурманска №18, 2 место - МБДОУ г.Мурманска №104, 3 место - МБДОУ г. Мурманска № 15.

Именно они уже скоро встретятся с победителями зимнего этапа, чтобы побороться за главный приз.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31149&page=1