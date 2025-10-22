В Мурманске прошёл форум по противодействию идеологии экстремизма и терроризма в молодёжной среде

С 17 по 19 октября в Мурманске прошёл форум «Противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде», организованный Круглогодичным молодёжным центром «Безопасность и профилактика» при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

Форум объединил 100 участников — руководителей и специалистов органов молодежной политики, представителей образования, медиа и некоммерческих организаций, работающих в сфере воспитания и профилактики деструктивных идеологий среди молодёжи.

Главной задачей форума стало обсуждение современных подходов к профилактике идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде, а также выработка практических инструментов по формированию медиаграмотности, гражданской ответственности и устойчивости к манипулятивному информационному воздействию.

В течение трёх дней участники принимали участие в дискуссиях, лекциях и практических занятиях, посвящённых безопасности информационного пространства и механизмам влияния цифровой среды на сознание молодёжи.

Председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Мария Чернышева отметила: «Форум стал площадкой, где специалисты, педагоги, журналисты и общественники смогли обменяться опытом и найти практические решения. Сегодня особенно важно говорить с молодежью на одном языке, формировать доверие и осознанное отношение к информации, которую они потребляют. Это ключ к их внутренней устойчивости и безопасности».

Среди экспертов форума — Иван Милованов, эксперт Центра системных инициатив, который рассказал о воздействии информационной среды на психику человека; Алексей Захаров, военный психолог, полковник, ветеран боевых действий, представил лекцию о механизмах информационного терроризма и способах защиты от психологического воздействия; Евгений Клещ, руководитель отдела по работе с партнерами «Мастерской новых медиа», рассказал, как работает вовлечение и какие механики используют, чтобы вызвать эмоции у ЦА; Оксана Кузьмина, продюсер и психолог, осветила тему формирования поведенческих моделей под влиянием контента; Михаил Канавцев, проректор по медиаобразованию Мастерской управления «Сенеж», выступил с лекцией о роли медиавоспитания как элемента защиты от деструктивных идеологий.

Особое внимание вызвала творческая встреча с Героем России Александром Головашкиным, который рассказал о реальных примерах последствий информационной вербовки и о важности защиты молодёжи в цифровом пространстве.

В рамках панельной сессии «Цифровая война за умы: как радикальные идеологии проникают в молодёжную среду» выступили представители Управления ФСБ по Мурманской области, АНО «Диалог Регионы», комитета молодёжной политики региона, а также Дмитрий Афиногенов, медиатехнолог и генеральный директор медиахолдинга «Регион Медиа».

По итогам форума участники разработали «Карту рисков региона» и предложили конкретные проекты, направленные на защиту молодёжи от идеологического и информационного воздействия.

Форум завершился торжественным закрытием, в ходе которого участники представили итоги групповой работы и предложили инициативы по развитию системы информационной безопасности в молодёжной среде.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555566/#&gid=1&pid=6