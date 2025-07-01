1000 участников «ЭЛ5-Энерго Трейла» запустили генератор молодой энергии1 июля в Мурманской области стартует губернаторский проект «Северное долголетие»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)01.07.25 10:15

В Мурманске прошёл Форум-ярмарка работодателей Мурманской области

На мероприятии работодатели региона представили лучшие практики по поддержке сотрудников с семейными обязанностями.

Открывая мероприятие, министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев отметил: «Мы большую часть жизни проводим на работе, и то, как мы себя чувствуем на работе, мы переносим в семью. Сейчас появился отдельный термин – «корпоративная демография» — это возможность поддерживать ценность семьи, находясь на работе. Сейчас сложилась очень позитивная тенденция, когда и бизнес, и государство поддерживают в этом друг друга».

В рамках форума участники обменялись опытом по созданию для работников благоприятных условий совмещения профессиональных и семейных обязанностей, а также поговорили о создании и совершенствовании в регионе целостной системы поддержки семей с детьми и будущих родителей.

Генеральный директор Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области Евгений Устинов представил рекомендации Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по разработке корпоративной социальной политики по поддержке работодателями работников с семейными обязанностями.

В соответствии с данными рекомендациями поддержка семей относится к приоритетам социальной и демографической политики. Работодателям наряду с государством рекомендуется формировать свою корпоративную социальную политику так, чтобы она была ориентирована на приоритеты демографического развития страны.

Как отметил Евгений Устинов, тезисы, обозначенные Российской трёхсторонней комиссией, носят рекомендательный характер. Меры поддержки могут устанавливаться в коллективных договорах, соглашениях, приказах и иных документах. «Я уверен, что у большинства социально ответственных предприятий мероприятия по поддержке работников с семейными обязанностями уже заложены в существующих корпоративных программах, будь то летний оздоровительный отдых, гибкий график работы, предоставление дополнительного отпуска и т.д.», - подчеркнул он.

По мнению собравшихся, эффективная реализация мер поддержки работников с семейными обязанностями возможна только при активном взаимодействии органов власти, работодателей и профсоюзов.

 

 

Фото предоставлено пресс-центром СПП Мурманской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)C начала года мурманские работодатели разместили более 1 тысячи вакансий в сфере медицины и фармацевтики
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Константин Петрович
30.06.25 15:44
Как я только жил до этого проекта?
Комментарий к новости:1 июля в Мурманской области стартует губернаторский проект «Северное долголетие»
Д.О Вернер
28.06.25 21:41
Хорошо, что не забываем Беларусь. А что нынче с нашими соседями по Северному Колотту? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5% D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A% D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82
Комментарий к новости:В Нижнем Новгороде подписан план мероприятий реализации Соглашения о сотрудничестве Мурманской областной Думы с Могилевским областным Советом депутатов
Никита
24.06.25 06:32
Где горячая вода на улице Трудовых резервов??? Обещанная
Комментарий к новости:Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 июня
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире12:30«Психология искусства». Развлекательная программа (16+)13:20«Лучшие враги». Художественный сериал, 12 серия (16+)14:10Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)3 из 10 работодателей готовы индексировать оклады в ближайшее время, 6 из 10 повышали зарплаты менее полугода назад-PRO Валюту (16+)Доллар США дешевеет к иене и фунту стерлингов, незначительно растёт в паре с евро-PRO Энергетику (18+)Проект по обновлению системы теплоснабжения Умбы в Мурманской области вошёл в топ на Евразийском экономическом форуме-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 июля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»