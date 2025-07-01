В Мурманске прошёл Форум-ярмарка работодателей Мурманской области

На мероприятии работодатели региона представили лучшие практики по поддержке сотрудников с семейными обязанностями.

Открывая мероприятие, министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев отметил: «Мы большую часть жизни проводим на работе, и то, как мы себя чувствуем на работе, мы переносим в семью. Сейчас появился отдельный термин – «корпоративная демография» — это возможность поддерживать ценность семьи, находясь на работе. Сейчас сложилась очень позитивная тенденция, когда и бизнес, и государство поддерживают в этом друг друга».

В рамках форума участники обменялись опытом по созданию для работников благоприятных условий совмещения профессиональных и семейных обязанностей, а также поговорили о создании и совершенствовании в регионе целостной системы поддержки семей с детьми и будущих родителей.

Генеральный директор Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области Евгений Устинов представил рекомендации Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по разработке корпоративной социальной политики по поддержке работодателями работников с семейными обязанностями.

В соответствии с данными рекомендациями поддержка семей относится к приоритетам социальной и демографической политики. Работодателям наряду с государством рекомендуется формировать свою корпоративную социальную политику так, чтобы она была ориентирована на приоритеты демографического развития страны.

Как отметил Евгений Устинов, тезисы, обозначенные Российской трёхсторонней комиссией, носят рекомендательный характер. Меры поддержки могут устанавливаться в коллективных договорах, соглашениях, приказах и иных документах. «Я уверен, что у большинства социально ответственных предприятий мероприятия по поддержке работников с семейными обязанностями уже заложены в существующих корпоративных программах, будь то летний оздоровительный отдых, гибкий график работы, предоставление дополнительного отпуска и т.д.», - подчеркнул он.

По мнению собравшихся, эффективная реализация мер поддержки работников с семейными обязанностями возможна только при активном взаимодействии органов власти, работодателей и профсоюзов.

Фото предоставлено пресс-центром СПП Мурманской области.