В Мурманске прошёл гала-концерт фестиваля «Za СВОих»

Участников и гостей творческого смотра тепло приветствовали председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, первый заместителя губернатора Мурманской области Оксаны Демченко, депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко, заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин.

- Основная цель фестиваля: дать возможность участникам специальной военной операции рассказать о своем жизненном опыте, поделиться мыслями и эмоциями, - отметил Сергей Дубовой. - Но не менее важен он для тех, кто приходит сюда в качестве зрителя и слушателя, потому что дарит нам всем чувство сопричастности и понимания. Песни и стихи, которые здесь звучат, помогают осознать, какой великий подвиг совершают наши бойцы на специальной военной операции. Начинаешь лучше понимать великую силу духа наших воинов - все тяготы боевых действий не смогли и не смогут никогда уничтожить в них тягу к творчеству, стремление к прекрасному. Уверен, фестиваль ждёт долгая насыщенная жизнь, потому что он перерос рамки обычного творческого смотра, став местом встречи единомышленников, площадкой для обсуждения важных для всего общества тем, уникальным проектом по патриотическому воспитанию молодежи.

В рамках мероприятия председатель Думы вручил медаль общественного признания «Отец Героя России» Кутузову Сергею Александровичу, сыновья которого проявили мужество и отвагу при выполнении поставленных задач в ходе боевых действий, а также Почётную грамоту регионального парламента солисту Ансамбля песни и пляски флота Ольге Полиговой.

Открытый творческий фестиваль «Za СВОих», посвящённый специальной военной операции, проводится в Мурманской области во второй раз. Его учредителем является Мурманский областной театр кукол, Министерство культуры Мурманской области при поддержке филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Мурманской области.

Проект направлен на формирование гражданственности и патриотизма у молодёжи, пропаганду духовно-нравственных и традиционных семейных ценностей, верности воинскому долгу и любви к Родине средствами художественной выразительности.

