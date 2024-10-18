В Мурманске прошёл городской квест «Будь в центре», который собрал команды из учебных заведений города

Участники продемонстрировали свои исследовательские навыки и умение работать в команде. В ходе маршрута они решали головоломки и искали подсказки, знакомясь с работой молодёжных пространств города.

Так в «СОПКИ. Центр творчества и социальной адаптации» (ул. Капитана Маклакова, 25) ребятам пришлось побывать в роли художника, повторив картину Казимира Малевича «Спортсмены». В «СОПКИ. Центр профессионального развития молодёжи» (ул. Марата, 16) молодым людям нужно было придумать креативный слоган для молодёжного центра, а также составить пазл с мотивирующей фразой. За успешное выполнение заданий начислялись баллы.

Как сообщает администрация города Мурманска, команда «#ШколаАктива5» (СОШ №5 г. Мурманска) показала лучший результат, заработав максимальное количество баллов.

2 и 3 места заняли команды «Оксаночка-Галочка» (Мурманский индустриальный колледж) и «ММК» (Мурманский медицинский колледж).

На сегодняшний день в Мурманске функционирует 16 молодёжных и спортивных пространств, объединенных брендом «СОПКИ».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28670&page=1