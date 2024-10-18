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Мурманская область. Арктика (16+)18.10.24 14:30

В Мурманске прошёл городской квест «Будь в центре», который собрал команды из учебных заведений города

Участники продемонстрировали свои исследовательские навыки и умение работать в команде. В ходе маршрута они решали головоломки и искали подсказки, знакомясь с работой молодёжных пространств города.

Так в «СОПКИ. Центр творчества и социальной адаптации» (ул. Капитана Маклакова, 25) ребятам пришлось побывать в роли художника, повторив картину Казимира Малевича «Спортсмены». В «СОПКИ. Центр профессионального развития молодёжи» (ул. Марата, 16) молодым людям нужно было придумать креативный слоган для молодёжного центра, а также составить пазл с мотивирующей фразой. За успешное выполнение заданий начислялись баллы.

Как сообщает администрация города Мурманска, команда «#ШколаАктива5» (СОШ №5 г. Мурманска) показала лучший результат, заработав максимальное количество баллов.

2 и 3 места заняли команды «Оксаночка-Галочка» (Мурманский индустриальный колледж) и «ММК» (Мурманский медицинский колледж).

На сегодняшний день в Мурманске функционирует 16 молодёжных и спортивных пространств, объединенных брендом «СОПКИ».

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28670&page=1

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Спасибо! Очень интересно!
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Светлана
04.10.24 09:58
Отправляете вы гуманитарную помощь участникам СВО, если да то как можно связаться с вами. Мой сын с г. Ефремова подписал контракт в г. Мурманске. Помощи с Ефремова им нет, сказали только с города, гд
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