В Мурманске прошёл городской студенческий смотр «Звезда Арктики»

В эти выходные в Молодёжном спортивного центре на улице Миронова прошёл отборочный этап городского студенческого смотра «Звезда Арктики». 70 конкурсантов представили номера в четырёх номинациях: «Хореография», «Вокал», «Художественное слово» и «Оригинальный жанр».

Лучшие исполнители, занявшие призовые места, выступят на гала-концерте в клубе «Океан Hall» 3 декабря.

Как сообщает администрация города Мурманска, смотр организован в рамках ежегодного городского проекта «Студенческая среда», в котором принимают участие 13 образовательных организаций. Организатором проекта является МАУ МП «Объединение молодёжных центров» при поддержке комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23751&page=1