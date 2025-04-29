В Мурманске прошёл II Региональный форум «Молодой бизнес Арктики»

В областном центре состоялся II Региональный форум «Молодой бизнес Арктики» – ключевая площадка для старта и развития бизнеса в Кольском Заполярье, где молодые предприниматели смогли поделиться историями успеха и узнать о перспективах развития бизнеса в Мурманской области.

Перед участниками с приветственным словом выступила начальник управления государственной поддержки предпринимательства Министерства развития Арктики и экономики Вероника Гнатко, отметив важность проведения такого рода мероприятий и их практическую направленность.

«Форум – это не просто площадка для обмена опытом, а также отправная точка для реализации смелых идей. Мы создаем условия, чтобы молодые предприниматели могли запускать и масштабировать проекты в условиях Арктики», — сказала Вероника Гнатко.

Поддержка малого и среднего бизнеса – одно из направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

«У нас в Мурманской области активно развивается молодёжное предпринимательство. Молодые люди создают свой бизнес, придумывают интересные проекты и помогают экономике расти. При этом они сами находят работу и создают дополнительные рабочие места. Проведение таких форумов и встреч для молодых предпринимателей помогает кому-то сделать первый шаг, а кому-то развивать уже существующий проект», – отметила председатель комитета молодежной политики Мурманской области Мария Чернышева.

Форум объединил более 15 топ-спикеров – успешных предпринимателей и экспертов, которые поделились практическими знаниями для старта и развития проектов.

Также для участников прошли мастер-классы по маркетингу, финансам, франчайзингу и креативным индустриям, нетворкинг с лидерами рынка и розыгрыш призов от партнёров форума.

Форум организован региональным представителем сообщества молодых предпринимателей «Росмолодёжь.бизнес» Анной Павловой в рамках Дней предпринимательства Мурманской области.

Напомним, что Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области совместно с центром «Мой бизнес» реализует меры поддержки бизнеса в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото (комитет молодёжной политики Мурманской области): https://gov-murman.ru/info/news/