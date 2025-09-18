В Мурманске прошёл III городской совет работников учреждений культуры

17 сентября во Дворце культуры «Судоремонтник» состоялся III городской совет работников учреждений культуры. В мероприятии приняли участие специалисты сферы, руководители и сотрудники культурно-досуговых учреждений Мурманска.

Главная тема встречи – «Развитие учреждений культуры в современных условиях». В рамках заседания обсуждались актуальные вопросы организации массовых мероприятий, проектно-грантовой деятельности, мотивации сотрудников, а также развитие самодеятельного творчества и повышение эффективности работы Художественного совета города.

В работе совета приняли участие представители всех городских культурных учреждений культуры.

Перед собравшимися выступила председатель комитета по культуре администрации города Мурманска Елена Крынжина.

Городской совет учреждений культуры стал площадкой для конструктивного диалога, в рамках которого были намечены перспективные направления развития сферы. Особое внимание на совете было уделено вопросам взаимодействия учреждений, обмену опытом и новым подходам к организации культурно-просветительской работы.

Благодарственными письмами губернатора Мурманской области были отмечены: директор ДК Ленинского округа Елена Титаренко, директор ДК «Первомайский» Анастасия Иммель, заместитель директора ДК «Судоремонтник» Александр Богачёв.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30860&page=1