В Мурманске прошёл IX городской молодёжный форум «Территория свободного развития: Арктика. Молодёжь. Будущее»

20 сентября на площадках Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки собрались 268 участников в возрасте от 14 до 35 лет. Молодые мурманчане смогли погрузиться в разнообразные активности и получить новые знания и навыки в области декоративного искусства, нейросетей, психологии, видеосъёмки, литературы, музыки, экологии и других.

Открыла форум председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Мария Чернышева. На площадках мероприятия также побывал врип главы города Мурманска Иван Лебедев.

— Уже девять лет подряд он дарит молодым людям возможность раскрыть свои таланты, расширить знания, познакомиться с новыми технологиями и творческими направлениями, — отметил Иван Лебедев. — Все ребята активные, весёлые и целеустремлённые. А значит, будущее Мурманска действительно позитивное и перспективное!

Завершился форум ярким выступлением группы «Ифрит» с огненным и световым шоу в Центре современного искусства «СОПКИ.21А».

Организаторами форума выступили МАУ МП «Молодёжь51» при поддержке отдела по делам молодёжи и взаимодействию с общественными организациями администрации города Мурманска и Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30885&page=1