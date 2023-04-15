В Мурманске прошёл литературный стендап

Мероприятие состоялось Центре современного искусства «СОПКИ 21А» в рамках первого в регионе фестиваля стендап-комедии.

Начинающие и опытные комики выступили с юмористическими монологами на литературную тематику, поделились шутками о писателях и их книгах. Тексты выступлений прошли строгий отбор, а по окончании концерта зрители оставили голоса за самого смешного юмориста.

Как сообщает администрация города Мурманска, 16 апреля в 18.00 в Центр современного искусства «СОПКИ 21А» состоится закрытие фестиваля. На отчётном концерте запланировано выступление 15 начинающих и опытных стендап-комиков. Вход для зрителей бесплатный. (16+)

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24805&page=1