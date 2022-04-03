В Мурманске прошёл мастер-класс «Добро пожаловать в театр»

Педагоги областного центра образования «Лапландия» показали мурманским школьникам театральное закулисье. Ребята попробовали себя в роли актёров, костюмеров, реквизиторов, узнали больше об этих профессиях.

– Если прививать любовь к театру с детства, эта любовь сопровождает человека всю жизнь, – подчеркнул директор Центра образования «Лапландия» Сергей Куликов. – Наши воспитанники, те, кто занимается в театральной студии, отмечают, что стали больше читать, интересоваться культурой, им легче общаться со сверстниками – театральное искусство стирает многие коммуникативные барьеры.

Основная идея проекта – поддержка учреждений культуры, в том числе, укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров, создание условий для качественного обновления их репертуара, а также популяризация искусства в детской и молодёжной среде.

Возможно, что кто-то из этих детей выберет для себя будущую профессию в сфере культуры.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/23398/