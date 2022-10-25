В Мурманске прошёл мастер-класс по художественной гимнастике с олимпийской чемпионкой Анастасией Максимовой

На площадке Мурманской областной спортивной школы состоялся мастер-класс олимпийской чемпионки 2016 года в Рио-де-Жанейро и серебряного призёра Олимпийских игр 2020 года в Токио Анастасии Максимовой. Перенять опыт смогли 50 юных гимнасток и уже опытных воспитанниц спортивных школ со всего региона.

Анастасия Максимова научила спортсменок не только правильному выполнению элементов, но и дала наставления по психологической подготовке и правильному режиму питания гимнасток.

Напомним, в августе этого года в мурманском Легкоатлетическом манеже заполярные гимнастки смогли принять участие в тренировочных сборах под руководством заслуженного мастера спорта России Дарьи Шкурихиной. Дарья Шкурихина – олимпийская чемпионка 2008 года и чемпионка мира 2007 года.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, благодаря региональной Федерации художественной гимнастики во главе с её президентом Натальей Найденовой титулованные спортсмены передают свои знания и бесценный профессиональный опыт юным звездам Кольского Заполярья. Такие мероприятия помогают популяризировать вид спорта на Крайнем Севере и дарить мотивацию будущим чемпионкам.

Фото: https://gov-murman.ru