В Мурманске прошёл мастер-класс по самбо для будущих учителей физкультуры

Показательное занятие для первых семи студентов Мурманского арктического университета в рамках реализации федерального проекта «Zа самбо» провел Виталий Аспер, директор спортивной школы №13 г.Мурманска, заместитель регионального отделения Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская федерация самбо».

С приветственным словом к участникам мероприятия обратились Лариса Круглова, председатель комитета Мурманской областной Думы по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту.

– Самбо – уникальный национальный вид спорта, который появился в нашей стране 85 лет назад. Самбо воспитывает выносливость, волю к победе, и прежде всего, является одним из самых действенных способов самообороны, – отметила Лариса Круглова. – Убеждена, что наши студенты должны быть всесторонне развиты. Есть заинтересованность открыть студенческую спортивную секцию по самбо на базе Мурманского арктического университета. Кроме того, решено активизировать работу по трём направлениям: «Самбо в школы», «Самбо в вузы» и «Самбо в ГТО». Уверена, Виталий Аспер, который подготовил пять мастеров спорта и является специалистом по самбо высокого уровня, способен заинтересовать молодёжь и передать необходимые знания будущим учителям физкультуры.

Месяц назад на первом областном форуме «Наука побеждать» было заключено соглашение о сотрудничестве между региональным отделением Всероссийской федерации самбо и Мурманским арктическим университетом с целью продвижения самбо в нашем регионе. Наталья Ерохова, декан факультета физической культуры и спорта, отметила, что важно заинтересовать студентов этим видом спорта, потому что, придя работать в школы, педагоги должны быть готовы к появлению новых секций. Мастер-класс от заслуженного наставника в русле достигнутых договоренностей преследует именно эту цель.

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