В Мурманске прошёл митинг-концерт, посвящённый Дню воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией

В мероприятии приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, депутат Государственной Думы РФ Татьяна Кусайко, представители общественных организаций, жители города.

- 30 сентября 2022 года стало днём, когда свершилась историческая справедливость, - отметил в своём приветствии Сергей Дубовой. - Эту дату можно по праву считать символом народного выбора и утверждения правды. Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей всегда были частью русского мира. Благодаря воссоединению они отстояли право говорить на родном языке, жить в одной большой и единой стране, которая чтит свои традиции, помнит о своей богатой истории и гордится общим культурным наследием. В Мурманской области, как и во всей России, делается всё для поддержки исторических территорий. Уверен, вместе мы сможем преодолеть любые трудности.

Также в рамках мероприятии состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным мурманчанам, а завершили митинг-концерт выступления местных творческих коллективов.

30 сентября – День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Новая памятная дата в России установлена с 2023 года по предложению Президента России Владимира Путина.

Напомним, с 23 по 27 сентября 2022 года в 4 регионах проходили референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за вхождение в состав России проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Запорожской области — 93,1%, в Херсонской области — 87,05%.

30 сентября 2022 года были подписаны договоры о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на правах субъектов Российской Федерации.

А в Североморске в школе №7 им. Героя России Марка Евтюхина сегодня прошёл «Урок мужества», посвященный важной дате в новейшей истории нашей страны. О значимости произошедшего три года назад события школьникам напомнили заместитель председателя Совета депутатов муниципалитета, участник специальной военной операции Андрей Федосеев, начальник Управления образования администрации ЗАТО Юлия Гладских, директор школы Ольга Головина.

Особое внимание - подвигам наших земляков, выпускников «семерки», героически погибших в разные годы: Герою России Марку Евтюхину и Герою России Евгению Журавлёву. Командир 2-го батальона гвардии подполковник Марк Евтюхин погиб 1 марта 2000 года, вступив вместе с боевыми товарищами в неравный бой с террористами в Аргунском ущелье. Гвардии сержант Евгений Журавлёв принимал участие в боевых действиях в зоне проведения СВО с октября 2022 года. Погиб в ДНР 14 июля 2024 года. Награждён медалью «За воинскую доблесть» II степени, медалью «За отвагу». В этом году семья Евгения передала в школьный музей на бережное хранение грамоту о посмертном присвоении ему звания Героя России.

 

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33159/

