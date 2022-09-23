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Мурманская область. Арктика (16+)23.09.22 18:40

В Мурманске прошёл митинг «Своих не бросаем»

Мероприятие посвящено поддержке референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях, которые пройдут с 23 по 27 сентября.

В митинге приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой и председатель комитета областной Думы по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и ЗАТО Михаил Ильиных, представители Северного флота, ветеранских и молодежных организаций, горожане.

Сергей Дубовой отметил, что на долю жителей Донбасса выпали сложные испытания:

— Последние восемь лет они сражаются за право быть русскими, говорить на русском языке, чтить своих предков, следовать традициям и духовным ценностям русского мира. События на Донбассе сплотили нас. Мы искренне поддерживаем российскую армию и нашего Президента.

Михаил Ильиных подчеркнул, что россияне с уважением отнесутся к любому решению соседей:

— Пусть жители Луганска, Донецка, Запорожья и Херсонской области знают – с ними душой каждый житель России, в том числе, каждый житель далекого Кольского Заполярья. Россия – наш общий дом, который мы вместе готовы защищать и трудиться ради его процветания. Пусть нас не покидает чувство духовного единения, пусть крепнет вера в огромный потенциал соотечественников и общую победу.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24582/

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