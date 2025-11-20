Горнолыжный комплекс Кольской АЭС «Салма» открывает новый сезонМихаил Мишустин поручил проработать вопрос увеличения объёмов перевозки рыбной продукции по СМП
В Мурманске прошёл митинг у памятника бойцам оленетранспортных батальонов

В мероприятии, посвящённом Дню памяти о подвиге бойцов оеленетранспортных батальонов, приняли участие депутат регионального парламента Михаил Белошеев, представители коренных малочисленных народов, общественных организаций, воспитанники филиала Нахимовского училища, жители города.

В своём выступлении Михаил Белошеев особо подчеркнул роль оленетранспортных батальонов в боях на Кольском полуострове в годы Великой Отечественной войны

- В первую военную зиму командование Карельского фронта столкнулось с большими проблемами по доставке на передовую необходимых грузов и личного состава. Было принято решение привлечь к выполнению этих функций оленьи упряжки. Олени способны передвигаться по бездорожью до 80 километров сутки. Саамы - оленеводы отличались скромностью и мужеством, хорошо знали местные условия и успешно выполняли поставленные задачи, - отметил парламентарий. - В годы Великой Отечественной войны оленетранспортные батальоны вывезли с передовой свыше 10 тысяч раненых, доставили на передовую более 8 тысяч бойцов, оленьи упряжки эвакуировали из тундры 162 самолёта. Подвиг этих воинов не был забыт: в День героев Отечества - 9 декабря 2020 года - в Мурманске был открыт памятник бойцам оленетранспортных батальонов - защитникам Советского Заполярья.

Торжественная церемония завершилась минутой молчания в память о погибших героях и возложением цветов к подножию памятника.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33435/

