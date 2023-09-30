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Мурманская область. Арктика (16+)30.09.23 15:50

В Мурманске прошёл митинг в честь Дня воссоединения новых регионов с Российской Федерацией

Сегодня этот молодой праздник отмечают по всей стране. В Мурманске торжественный митинг прошёл в сквере на улице Ленинградской. Перед жителями Кольского Заполярья выступили творческие коллективы и ансамбли. В программе звучали патриотические и народные песни.

В митинге-концерте приняли участие региональные парламентарии, представители общественности, мурманчане и гости города.

Напомним, памятную дату учредил Президент страны Владимир Путин. Ровно год назад были подписаны договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

- Ровно год прошёл с момента поистине исторического события, - воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией, - отметил в своем выступлении первый заместитель председателя областной Думы Владимир Мищенко. - Жители Мурманской области искренне и со всем северным радушием приветствовали наших новых соотечественников в их желании воссоединиться с Россией. Этот год был насыщенным, ярким, неспокойным. И не смотря на расстояние, которое отделяет наш северный край от новых регионов, все это время мы были рядом. Мы делали все возможное, чтобы поддержать жителей новых территорий. Мы понимаем, что для них крайне важно наше участие и любая помощь. Мы сейчас вместе, мы - одна дружная, крепкая семья, мы - жители великой страны. Уверен, и далее сообща мы справимся с любыми трудностями.

Поздравления с праздником завершили выступления творческих коллективов.

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/132/ljhhbgdsn6jswl9qp2i1ff9nywft975v.JPG

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