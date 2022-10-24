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Мурманская область. Арктика (16+)24.10.22 13:20

В Мурманске прошёл молодёжный патриотический фестиваль «Защитник Заполярья»

В Мурманске прошёл молодёжный патриотический фестиваль «Защитник Заполярья», посвященный 78-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Гостями фестиваля стала делегация представителей Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России, прибывшая из столицы России и республик Крым и Дагестан, среди которых Герои Российской Федерации Павел Шевченко и Дибиргаджи Магомедов, а также Татьяна Адамишина – вдова Героя Российской Федерации (посмертно) Виктора Адамишина, уроженца Мурманской области.

Фестиваль начал свою работу 22 октября в легкоатлетическом манеже, где прошли соревнования по боевому самбо и Кубку по спортивному мечу.

В торжественной церемонии открытия приняли участие представители регионального правительства, Мурманской областной Думы и почетные гости фестиваля. Участие в соревнованиях приняли свыше 200 человек в возрасте до 35 лет из Мурманска, Мончегорска, Апатитов, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО г. Заозерск и Кольского района.

Участников приветствовал заместитель губернатора Владимир Евменьков.

«Мы должны помнить тех, кто дал нам возможность жить в свободной стране, и помнить те условия, в которых держали оборону в Кольском Заполярье 78 лет назад. Север не сдался, выстоял, и мы погнали фашиста с Кольской земли, освободив и соседнюю северную часть Норвегии. Сегодня мы открываем фестиваль, где наши будущие защитники в память о великом подвиге предков проявят настойчивость, упорство и выносливость», – подчеркнул вице-губернатор.

Как сообщает комитет молодёжной политики, в рамках фестиваля работали тематические площадки «Живая история»: выставки снаряжения Росгвардии и техники МЧС, клубов исторической реконструкции «Мидгард» и «Фьорд», Кольского хуторского казачества, Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск Росси.

Представители Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России приняли участие в «Диалогах с Героями», которые прошли на базе МАГУ, МГТУ и кадетской школы Мурманска. Студенты, курсанты и кадеты смогли не только прояснить для себя интересующие вопросы, касающиеся службы в армии, опыта участия в военных действиях, роли родных и близких в поддержке военнослужащих, но и обсудить происходящую ситуацию в мире.

Организаторами мероприятий выступили Региональный центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи при поддержке комитета молодёжной политики Мурманской области и областного отделения Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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