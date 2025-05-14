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Мурманская область. Арктика (16+)14.05.25 16:30

В Мурманске прошёл молодёжный субботник «Мы за чистый город»

Студенты города-героя не только хотят видеть Мурманск чистым и ухоженным, но и прикладывают для этого все усилия.

Сегодня ребята из 12 образовательных организаций приняли участие в традиционном молодёжном субботнике «Мы за чистый город» и навели порядок на улицах Ленинского округа после долгой зимы.

92 студента очистили зелёную зону на улице Нахимова, в районе дома №3 по улице Ивана Сивко. Совместными усилиями ребята собрали 45 мешков мусора.

Как отмечает администрация города Мурманска, молодёжь активно участвует в жизни города не только объединяясь для уборки общественных территорий, но и голосуя за выбор мест для будущего благоустройства. Так, во всероссийском голосовании на портале «Госуслуги» отметились уже более 38 тысяч мурманчан. Проголосовать может любой житель областного центра старше 14 лет, достаточно перейти по ссылке и авторизоваться на сайте через свой профиль на госуслугах.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29959&page=1

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