В Мурманске прошёл муниципальный этап фестиваля «Ворошиловский стрелок»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на базе мурманского Центра патриотического воспитания «Юная Гвардия» состоялся муниципальный этап Всероссийского детско‑юношеского фестиваля «Ворошиловский стрелок». В числе участников фестиваля — команды лицея №2, средних школ №3, 31, 49 и 57, Кадетской школы г. Мурманска, гимназий №2 и 10, ЦПВ «Юная Гвардия», Центра «ВОИН».

Мероприятие носило отборочный характер: по его итогам определятся участники регионального этапа, который пройдёт с 25 по 30 мая текущего года.

Главная цель состязаний –привлечь школьников, кадетов и юнармейцев к занятиям стрелковыми видами спорта, добровольной подготовке к защите Отечества, здоровому образу жизни. В лично‑командных соревнованиях приняли участие 23 команды (46 обучающихся) общеобразовательных учреждений города‑героя Мурманска в юнармейской или военизированной форме. В состав каждой сборной вошли юноша и девушка в возрасте 14-15 лет.

Спортивная программа проводилась по правилам пулевой стрельбы и полиатлона. Школьники соревновались в стрельбе стоя из пневматической винтовки МР 512 по мишени №8 (дистанция 8–10 метров, 3 пробных и 10 зачётных выстрелов за 5 минут), используя оружие, предоставленное организаторами. Также ребята продемонстрировали навыки неполной разборки и сборки макета автомата Калашникова и померились силами в отжиманиях.

По итогам фестиваля победители и призёры в личном зачёте среди юношей и девушек были награждены грамотами и памятными призами. Команды, занявшие первые три места, получили кубки, дипломы и медали.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32264&page=1