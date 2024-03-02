В Мурманске прошёл научно-практический семинар «Государство и право в новых геополитических реалиях: актуальные вопросы и современные аспекты»

В дискуссии, которая состоялась на базе Мурманского арктического университета, приняли участие первый вице-спикер областной Думы Владимир Мищенко, представители научно-педагогической общественности и судебной системы.

Парламентарий выступил на мероприятии с двумя докладами. Первый был посвящён международно-правовым реалиям современного мироустройства.

- За последние десятилетия произошла фундаментальная ломка, как международных отношений, так и международного права, которые были сформированы в послевоенные годы на основе ялтинско-потсдамских соглашений, - отметил депутат. – Случилось это по вине США - государства, которое посчитало себя единственным гегемоном, имеющим право единолично решать все мировые проблемы. В ответ на эту гегемонию, а фактически – на отсутствие или полное игнорирование международных норм и правил, начала создаваться новая структура мира – многополярная, в которой все государства должны иметь равные права. Сейчас в этом направлении происходят очень серьёзные подвижки целых пластов мировой политики, и флагманом этого процесса является Россия.

Темой второго доклада стали предстоящие 15-17 марта этого года выборы Президента России.

- Эти два темы связаны. Для того, чтобы молодые люди активнее участвовали в выборном процессе, они должны понимать, что происходит сейчас в мире, какое место в новом миропорядке занимает наша страна. Их нужно побудить к тому, чтобы они захотели принять личное участие в судьбе своего государства. Ведь от их решения, в том числе, зависит и их собственное будущее, - подчеркнул Владимир Мищенко.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29574/