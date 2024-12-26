В Мурманске прошёл общегородской инструктаж комплексных сил полиции

На общегородском инструктаже комплексных сил полиции присутствовал первый заместитель главы города Мурманска Иван Лебедев. Денежные сертификаты от администрации города Мурманска были вручены 14 сотрудникам УМВД России по городу Мурманску и четырём активистам, принимавшим активное участие в охране общественного порядка. Также благодарственными письмами главы города были удостоены пятеро полицейских.

Как отмечает администрация города Мурманска, между муниципальной властью, личным составом и руководством правоохранительных органов налажено конструктивное взаимодействие и выстроены профессиональные отношения, которые делают жизнь северян безопасной и комфортной.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29130&page=1