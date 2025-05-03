В Мурманске прошёл общегородской субботник

Вчера в рамках Всероссийского субботника мурманчане вышли на улицы, чтобы провести большую уборку общественных территорий заполярной столицы.

Взяв в руки лопаты и метлы, вооружившись мешками и перчатками, — инвентарь был предоставлен управлениями административных округов областного центра — жители города-героя наводили порядок на зелёных зонах вдоль дорог, склонах и в скверах: рыхлили снег, собирали мусор и смет.

— К уборке в эти майские дни также присоединяются предприятия и управляющие организации — вместе с жителями города-героя они наводят чистоту во дворах. Я благодарен мурманчанам за небезразличие, ответственность и искреннее стремление сделать любимый город чище, комфортнее, уютнее, — рассказал глава города Мурманска Юрий Сердечкин. Вместе с командой администрации города Мурманска он наводил порядок на территории в районе дома №35 по проспекту Ленина.

Большая уборка продолжится и сегодня.

Участие в жизни города мурманчане проявляют довольно активно. Это касается не только готовности поддержать городские службы в наведении чистоты, но и в участии в выборе мест для будущего благоустройства. Так, во всероссийском голосовании отметились уже 16 тысяч мурманчан.

Проголосовать может любой житель областного центра старше 14 лет, достаточно только перейти по ссылке: https://zagorodsreda.gosuslugi.ru/?utm_source=cur51&utm_medium=site и авторизоваться на сайте через свой профиль на портале «Госуслуги».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29891&page=1