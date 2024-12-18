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Мурманская область. Арктика (16+)18.12.24 13:30

В Мурманске прошёл очередной день приёма предпринимателей

Инвестиционный уполномоченный администрации города Мурманска, председатель комитета по экономическому развитию Андрей Варич совместно с председателем комитета территориального развития и строительства администрации города Мурманска Ириной Бублевой провели очередной приём предпринимателей.

Один из вопросов, касающийся границ арендуемого предпринимателем земельного участка, был взят в проработку комитетом территориального развития и строительства администрации города Мурманска. По итогам предприниматель будет приглашён на встречу для дальнейшего решения вопроса.

Также в ходе приёма обратившимся предпринимателям были предоставлены консультации по процедурам ввода объекта строительства в эксплуатацию и получения различных мер поддержки бизнеса в городе Мурманске.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29067&page=1

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