В Мурманске прошёл отборный этап всероссийских соревнований по плаванию «Весёлый дельфин»

В мурманском плавательном бассейне завершились областные отборочные соревнования на всероссийские соревнования «Веселый дельфин». Участниками заплывов стали около 250 юношей и девушек в возрасте от 11 до 13 лет. Программа соревнований включала старты вольным стилем, брассом, баттерфляем, комплексным плаванием, а также эстафеты.

Среди юношей золотые медали завоевали Михаил Петров (Апатиты), Артемий Ульченко (Апатиты), Богдан Кореновский (Североморск), Артур Шарыпин (Апатиты). У девушек победителями стали Анастасия Матецкая (Кандалакша), Софья Комарова (Печенгский округ), Валерия Дворникова (Полярные Зори), Алеся Стрелкова (Кандалакша), Анастасия Неверова (Печенгский округ).

Серебряные награды завоевали Екатерина Соляник (Апатиты), Михаил Петров (Апатиты), Василий Корепин (Мурманск), Ярослава Аппалонова (Апатиты), Бронислав Геращенко (Мурманск), Олеся Пашментова (Кандалакша), Александр Перелыгин (Полярный), Юлия Чечвина (Мурманск), Евгений Синицкий (Оленегорск) и Богдан Кореновский (Североморск).

Бронзовые медали достались Елизавете Петровых (Печенгский округ), Богдану Кореновскому (Североморск), Екатерине Мигуновой (Ковдор), Назару Аникееву (Североморск), Полине Мамоновой (Полярные Зори), Артёму Кузьмину (Апатиты), Ирине Орловой (Мурманск), Артему Еременко (Кандалакша), Полине Сухановой (Ковдор), Николаю Малышеву (Заполярный), Ярославе Аппалоновой (Апатиты) и Брониславу Геращенко (Мурманск).

В эстафетных гонках семь золотых медалей завоевали пловцы из Апатитов, ещё два «золота» досталось спортсменам из Кандалакши.

Плавание – один из самых массовых видов спорта в Мурманской области. Поддержка заполярных спортсменов является ключевой задачей в рамках стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/