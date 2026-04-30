В Мурманске прошёл отборочный этап Чемпионата ФССП России по служебному двоеборью
На базе Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области прошёл отборочный этап чемпионата ФССП России по служебному двоеборью среди территориальных органов по Северо-Западному федеральному округу.
В течение двух дней 16 спортсменов боролись в личном первенстве в беге на дистанции 3 км и стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия.
Приветствуя собравшихся, заместитель главного судебного пристава региона полковник внутренней службы Андрей Зубов отметил, что служебное двоеборье является важной частью профессиональной подготовки сотрудников ведомства, в полномочия которых входит обеспечение безопасности участников судебных процессов и коллег при совершении ими исполнительных действий.
«Уверен, что здесь собрались самые лучшие спортсмены органов принудительного исполнения Северо-Запада, - подчеркнул Андрей Владимирович. - Желаю всем участникам твёрдой руки, лёгкой дистанции и удачи!».
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, по итогам соревнований по сумме двоеборья победителем стал Владимир Петров из Санкт-Петербурга. Второй результат показал Дмитрий Харькин из Республики Карелия. Третье место у Сергея Шипунова из Санкт-Петербурга.
Победители данных отборочных соревнований будут представлять Северо-Западный федеральный округ на финальных испытаниях Чемпионата ФССП России в Кирове.
Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.