В Мурманске прошёл памятный митинг у монумента бойцам оленетранспортных батальонов

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя регионального парламента Владимир Мищенко, представители коренных малочисленных народов, образовательных учреждений, общественность, жители города.

- Вклад оленетранспортных батальонов в победу советских войск в Заполярье огромен, - отметил Владимир Мищенко. - Они занимались доставкой оружия и боеприпасов, продовольствия, дров и горючего, возили спецдонесения, вывозили раненых, использовались в разведывательных и десантных операциях. Но самое главное – оленьи упряжки могли всё это делать практически при любых погодных условиях, и в такой местности, куда никакой другой транспорт доехать не мог. Доставленные своевременно медикаменты, боеприпасы, важное донесение во время боевых действий бесценны.

Парламентарий подчеркнул, что эти уникальные подразделения – яркое свидетельство удивительной силы народного единства, а Великая Победа в войне могла быть достигнута только совместными усилиями всех народов и национальностей нашей Родины.

- Низкий поклон бойцам оленетранспортных батальонов, мы всегда будем помнить об их подвиге, - сказал он.

Торжественная церемония завершилась минутой молчания в память о погибших героях и возложением цветов к подножию памятника.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/2d4/zwzgirysl0bsc0t5m837f3kut3eng71r.JPG