В Мурманске прошёл первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

Мероприятия, которые состоялись в кадровых центрах Мурманска и Кировска, посетили порядка двух тысяч северян. 36 работодателей, в числе которых крупнейшие компании региона, предложили участникам свыше 1900 вакансий по разным специальностям.

Как сообщает администрация города Мурманска, для гостей были организованы интерактивные площадки по предпринимательству, мастер-классы, тренинги и семинары по ораторскому мастерству, финансовой грамотности, управлению временем и личной эффективности.

В Мурманске активными участниками ярмарки стали школьники. Юные мурманчане прошли профориентационные тестирования, поучаствовали в викторинах, тематических мастер-классах, а также узнали о востребованных профессиях, которые можно получить в образовательных организациях Мурманской области, перспективах производственной практики и летнего трудоустройства.

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдёт во всех регионах страны 23 июня.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24811&page=1