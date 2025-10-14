В Мурманске прошёл первый региональный фестиваль школьных театров «Театр — школе»

Фестиваль посвящён 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Году защитника Отечества. Он стал финальным этапом творческого конкурса среди самодеятельных школьных коллективов региона. Юные северяне представили на сцене постановки, проникнутые искренним чувством патриотизма, уважением к истории и подвигу поколения победителей.

Особое впечатление на зрителей произвела игра участников, сумевших передать судьбы советских школьников, чье детство прервалось летом 1941 года. Несмотря на юный возраст, ребята продемонстрировали глубокое понимание темы и актерское мастерство, отмеченное членами жюри.

Тема для первого спектакля была непростой, отмечают руководители театральных коллективов. Но школьники отнеслись к ней с большой ответственностью. Многие из них знают о героизме не понаслышке — их отцы и сегодня защищают Родину. Каждую историю ребята пропустили через себя.

Как сообщает администрация города Мурманска, победителем фестиваля стал коллектив школьного театра «Феникс» средней школы №49 города Мурманска под руководством Светланы Соколовой. Девиз коллектива — «Феникс — летать высоко!».

Школьный театр «Феникс» активно развивает творческое направление: ежегодно готовит четыре сезонных спектакля — осенний праздник, новогодние представления, весенние постановки и концерт к празднованию Дня Победы.

— Сегодня детям очень не хватает живого общения. На репетициях ребята откладывают гаджеты, учатся слышать друг друга, развивают эмоциональный интеллект и уверенность на сцене, раскрывают свой внутренний мир и учатся навыку самопрезентации, — отметила руководитель коллектива «Феникс».

Фестиваль прошёл при поддержке уполномоченного по правам ребёнка в Мурманской области Алевтины Андреевой, Министерства образования и науки Мурманской области, Министерства культуры Мурманской области, комитета по образованию администрации города Мурманска и общероссийского движения «Движение Первых».

Проведение фестиваля стало важным шагом в развитии школьного театрального искусства в Кольском Заполярье, объединяющим поколения и укрепляющим традиции патриотического воспитания через творчество.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31043&page=1