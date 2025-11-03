В День народного единства главной площадкой праздника в Мурманске станет Семёновское озероЖители Мурманской области могут оценить безопасность банковских услуг
В Мурманске прошёл первый региональный кейс-чемпионат среди школьников и студентов

В Мурманском колледже экономики и информационных технологий состоялся очный этап I регионального кейс-чемпионата для школьников и студентов. Участники представили собственные проекты, направленные на решение актуальных для региона задач и развитие профессиональных компетенций.

Более 30 команд из восьми муниципалитетов, успешно прошедших входное тестирование и отборочный этап, защитили свои проекты на площадке колледжа.

Работу участников оценивали педагоги и представители профессионального сообщества — эксперты министерства цифрового развития Мурманской области, «Сбербанка», кадрового центра Мурманской области и сообщества «Движение Первых». Их внимание было сосредоточено на практической значимости представленных идей, инновационном подходе и уровне проработки решений.

По итогам чемпионата победителями стали команда «Безымянные герои» из школы №12 Североморска и «Профессионалы» из Мурманского педагогического колледжа в направлении «ПроПрофессии», «IT-North» гимназии №8 Мурманска и «Большие города» Мурманского колледжа экономики и информационных технологий в направлении «ИТ-Мир», а также команда Мурманского педагогического колледжа в направлении «ПроФинансы». Абсолютным победителем чемпионата, набравшим 149 баллов из 150 возможных, стала команда Североморской школы №12 «Безымянные герои», отмечает Министерство образования и науки Мурманской области.

 

 

