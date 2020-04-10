В Мурманске прошёл первый рейд по нарушениям самоизоляции

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, сотрудники ППС Мурманска и представители оперативного штаба провели профилактическое мероприятие на улицах города. У людей проверяли документы и разрешения с рабочих мест, выясняли причину нахождения на улице, ещё раз напоминали о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Такие рейды на период действия ограничительных мер станут в Мурманской области регулярными.

Напоминаем, что самоизоляция является обязательной для всех и это необходимая мера, направленная на предотвращение распространения коронавируса.

За нарушение самоизоляции предусмотрена административная ответственность.