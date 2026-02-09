В Мурманске прошёл правовой конкурс «Наше время»

В Мурманске в Молодёжном центре гражданско-патриотического воспитания прошёл захватывающий конкурс правового творчества «Наше время», приуроченный к 33-й годовщине избирательной системы России.

Участники из образовательных учреждений города-героя продемонстрировали свои знания и креативность в трёх номинациях: эссе – «Анализ знаменитых высказываний известных деятелей и философов»; презентация – «Яркое слайд-шоу на тему развития российского избирательного процесса и роли молодого поколения в нём» и активный выбор – «Плакаты и листовки с вдохновляющими лозунгами, призывающими к участию в голосовании».

Победители конкурса были награждены заслуженными дипломами, которые подтверждают их высокий уровень подготовки и активную вовлечённость в изучение правовой системы страны.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31864&page=1