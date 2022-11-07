В Мурманске прошёл праздничный вечер, посвящённый 90-летию «Кировки»

Вот уже 90 лет Дворец культуры – это не просто дом для творческих коллективов нашего города, но и одна из самых крупнейших концертных площадок региона. Во Дворце культуры занимаются 56 клубных формирования: 16 народных и 9 образцовых коллективов самодеятельного народного творчества, три из которых носят высокое звание – заслуженный коллектив народного творчества. Более 1500 человек реализуют здесь свои творческие возможности.

С приветственным словом к коллективу и гостям обратился глава региона Андрей Чибис.

«Это место – сердце культуры Кольского Заполярья. Кажется, что здесь бывал каждый житель Мурманской области. Все это благодаря людям, которые вложили свою душу для сохранения традиций и благополучного развития творческой жизни региона. Именно здесь проходят мероприятия, которые полностью соответствуют сегодняшним потребностям. Они нравятся и старшему поколению, и молодежи. Это очень важно – уметь зарядить всех положительными эмоциями. Желаю вам процветания и ещё больше гостей, которых вы будете радовать новым репертуаром. Важно, чтобы это оставалось местом притяжения всех людей, которые любят Кольское Заполярья», – отметил глава региона.

Глава региона передал коллективу памятный адрес за высокий уровень профессионального мастерства и большой вклад в развитие самодеятельного творчества, а также вручил благодарственные письма за плодотворный труд сотрудникам, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Коллектив областного Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова поздравил спикер регионального парламента Сергей Дубовой. Он отметил, что на сцене одного из самых ярких символов культуры Кольского Заполярья побывали многие известные люди – государственные деятели, артисты, знаменитости:

- Во Дворце культуры имени Кирова происходили знаковые для Кольского края события, рождались новые традиции – словом, здесь всегда кипела жизнь. «Кировка» стала местом притяжения разных поколений земляков, потому что всегда была созвучна духовным запросам публики, находилась в творческом поиске и шла в ногу со временем. Именно за это наш Дворец культуры популярен и любим жителями Мурманской области, как маленькими, так и взрослыми. Здесь работали и работают талантливые люди, энтузиасты, действительно, преданные своему призванию и родному краю. Юбилей «Кировки» – праздник для всех нас, северян. Мы любим наших талантливых артистов, гордимся самодеятельными коллективами и их достижениями!

Сергей Дубовой выразил благодарность коллективу Дворца за их вклад в культуру заполярного края, творчество, любовь к землякам, желание дарить им радость. Парламентарий пожелал всем вдохновения, новых творческих успехов, благодарных зрителей и вручил награды Мурманской областной Думы.

Напомним, впервые учреждение распахнуло свои двери 7 ноября 1932 года. Уже в ходе строительства, чтобы подчеркнуть выдающуюся роль и значение учреждения в просветительской жизни Кольского Заполярья, будущему очагу культуры присвоили имя еще здравствовавшего Сергея Мироновича Кирова. Он был организатором и непосредственным руководителем преобразований на Крайнем Севере.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26204/