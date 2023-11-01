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Мурманская область. Арктика (16+)01.11.23 11:30

В Мурманске прошёл региональный чемпионат по оказанию первой помощи

В областном центре на площадке Мурманского медицинского колледжа прошёл региональный чемпионат по оказанию первой помощи всероссийского проекта «Первая помощь» организации «Движение Первых». Его участниками стали 65 школьников и студентов колледжей в возрасте 14-17 лет в составе 13 команд из 10 муниципальных образований. Все они ранее прошли мастер-классы по оказанию первой помощи в своих городах.

Посоревноваться в знаниях и технике оказания первой помощи приехали юные северяне из Апатитов, Гаджиево, Видяево, Заозерска, Мончегорска, Оленегорска, Североморска, Ковдора, Мурманска и Кольского района.

На торжественном открытии перед ними с приветственными словами выступили заместитель министра здравоохранения Мурманской области Сергей Чуксеев, заместитель директора по учебной работе Мурманского медицинского колледжа Дмитрий Шиповалов и председатель совета «Движения Первых» Мурманской области Мария Чернышева. Они пожелали участникам удачи и отметили важность основных знаний первой помощи и правильного её оказания до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Соревнования прошли в три этапа. Сначала ребята ответили на вопросы тестирования, а затем прошли практические испытания. Участники продемонстрировали свои умения в двух ситуационных задачах, которые предполагали проведение сердечно-лёгочной и приёма Геймлиха.

Оценивали действия конкурсантов представители Мурманского регионального отделения Российского Красного Креста и всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» в Мурманской области. По итогам конкурсных испытаний победителем стала команда Мурманского медицинского колледжа. Именно участники этой команды отправятся представлять нашу область на всероссийском чемпионате, который пройдёт в ноябре в Москве.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, Всероссийский проект «Первая помощь», в рамках которого прошёл чемпионат, стартовал в мае 2023 года и включил в себя проведение мастер-классов и уроков для школьников и студентов по оказанию первой помощи. Всего за это время в Мурманской области прошло 54 мероприятия, которые охватили более 1000 школьников и студентов колледжей.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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