В Мурманске прошёл региональный этап национального конкурса профмастерства «Строймастер»

На прошлой неделе в Мурманском строительном колледже имени Н.Е. Момота завершился региональный этап Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер», организатором которого выступила Ассоциация строительных подрядчиков «Созидатели». В торжественной церемонии открытия принял участие первый заместитель министра строительства Мурманской области Михаил Табунщик.

«Строительная отрасль в Мурманской области держит уверенный курс на развитие даже в это непростое для страны время. В том числе в рамках народной программы «На Севере – жить!» регионе реализуется немало интересных и уникальных проектов, возрождается жилищное строительство, и правительство области заинтересовано в привлечении в отрасль новых квалифицированных кадров. Участие в национальном конкурсе – это уникальная возможность перенять бесценный опыт лучших практик и показать своё мастерство не только на уровне региона, но и в случае успеха – на уровне всей страны. Уверен, что среди сотрудников подрядных организаций и студентов Заполярья есть достойные представители своей профессии», – обратился к участникам состязания Михаил Табунщик.

Цель конкурса – повысить престиж строительных профессий и продемонстрировать молодым специалистам возможности для профессионального развития после успешного участия в испытаниях.

Участники продемонстрировали свои профессиональные навыки в четырёх номинациях. В номинации «Лучший сварщик» победил электрогазосварщик 4 разряда филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть» Виталий Наговицын, в номинации «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций» – бригадир ООО «ИнСтрой» Дмитрий Ткаченко. В номинации «Лучший каменщик» был признан сильнейшим каменщик ООО «Северные строительные системы» Александр Зяблов, в номинации «Лучший штукатур» – мастер отделочных и декоративных работ ИП Доманевский В.В. Екатерина Соколова.

«Конкурс профессионального мастерства «Строймастер» проводится в 16-й раз. Приятно видеть, как год от года растёт уровень участников, а победители предыдущих лет возвращаются к нам в качестве экспертов и делятся своим опытом с новыми поколениями строителей. Это лучшее доказательство того, что вместе мы делаем важное и нужное дело», – отметила директор Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» Ирина Скоморошкина.

