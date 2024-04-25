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Мурманская область. Арктика (16+)25.04.24 12:30

В Мурманске прошёл региональный этап Всероссийского чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего» «Движения Первых»

В Мурманске на площадке киберспортивного клуба состоялся региональный этап Всероссийского чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего». Соревнования были организованы региональным отделением «Движения Первых» при поддержке Федерации компьютерного спорта Мурманской области и направлены на формирование у молодежи востребованных навыков управления дронами, а также на получение знаний об использовании и совершенствовании беспилотных летательных систем.

В региональном этапе приняли участие 18 команд в двух возрастных категориях из Мурманска, Кировска, Ковдора, Никеля, Заозерска, Апатитов, Кандалакши, Полярных Зорь и Мончегорска. Все они успешно прошли предварительный отборочный этап. Каждая команда состояла из четырёх человек: двух пилотов, инженера-механика и наставника.

Участники продемонстрировали свои знания и умения в двух дисциплинах. Первая – симулятор гонок дронов, он позволил проверить начальные навыки пилотирования школьников в скоростном прохождении трассы. Команду здесь представляли два пилота. Условия максимально приближены к реальным, а потому участникам приходилось использовать все навыки работы с БПЛА. Второе задание – тестирование, которое проверило подготовку инженеров-техников команд. Участники чемпионата должны были продемонстрировать знания устройства и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов.

Оценили навыки и компетенции участников представители Федерации компьютерного спорта Мурманской области. По итогам состязаний победителем в I категории (6-11 лет) стала команда «Северные ниндзя» (Мурманск), а победителем во II категории (12-18 лет) команда «ДВПК Витязь» (Мурманск).

«Эта победа важна для нас. Мы готовились к чемпионату почти два месяца. В моменте состязаний переживали, но смогли справиться с волнением и показать хороший результат», – рассказала участница команды «ДВПК Витязь» Марьяна Рыбакина.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, победители регионального этапа получат возможность представить регион в финале чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего», который пройдёт этим летом в Казани. По итогам финала лучшие пилоты пройдут стажировки в крупных промышленных и топливно-энергетических компаниях России.

Председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Мурманской области Мария Чернышева подчеркнула, что конкурс дает детям освоить уникальные современные навыки. «Чемпионат – это не просто соревнование, это возможность для молодёжи познакомиться с инновационными технологиями и отраслями, которые будут востребованы в будущем. Умение работать с беспилотными авиационными системами становится все более актуальным и востребованным навыком. Дроны уже сегодня применяются не только в спорте и гонках, но и в таких областях, как мониторинг строительства, поиск пропавших, сельское хозяйство и других сферах», – отметила она.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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