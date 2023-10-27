В Мурманске прошёл региональный форум местного самоуправления

Масштабное мероприятие организовано совместно с Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления и Всероссийским обществом «Знание». В числе участников – представители исполнительных органов государственной власти региона, муниципальных образований, федеральных ведомств, депутаты регионального парламента.

Открыл форум губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он отметил, что служить Отечеству и людям – большая честь. Глава региона подчеркнул, обращаясь к коллегам, что каждый день, каждый час необходимо искренне делать что-то полезное для страны, жителей, не отпираться от проблемы, а добиваться результата:

– Результат зависит от каждого здесь сидящего и от ваших коллективов, которые на местах. Президент и команда правительства ищут решения, чтобы страна была успешной. Этого можно добиться, только если хорошо работают все те люди, которым доверена большая честь управлять какими-либо участками, принимать и реализовывать решения во благо России и людей, за кого мы отвечаем. Только так можно развиваться, становиться сильнее. Быть достойными наших предков, которые создали нашу великую страну.

- Согласен с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, который отметил, что благополучие России и её граждан во многом зависит от качественного управления на местах, - подчеркнул Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска, - Уверен, все полученные сегодня знания пригодятся в работе, в реализации в городе-герое программ и проектов, повышении привлекательности заполярной столицы и региона в целом.

В рамках форума с лекциями выступили федеральные спикеры – известные политтехнологи, авторитетные эксперты в различных общественно-политических сферах. Среди затронутых тем: «Россия в глобальном мире», «Информационные войны», «Духовно-нравственные ценности: меры поддержки традиционных ценностей в РФ». Участники форума могли вступить в диалог с лекторами и получить ответы интересующие вопросы.

Политтехнолог Марат Баширов посвятил свою лекцию России в глобальном мире. В том числе, спикер затронул вопрос важности логистических путей.

- Арктика и Сибирь всегда привлекали многие страны. И не только из-за ресурсов, но и транспортного коридора, который мы контролируем. Сегодня возрастает важность Северного морского пути. В Мурманске строится большой транспортный узел. И эта гибкая транспортная система позволит мировой торговле удобно перевозить груз. И мы в этой части – одна из важнейших транспортных артерий, к этому всё идёт, – отметил Марат Баширов.

– Для современных политиков подобный образовательный форум очень ценен, поскольку нужно непрерывно повышать свой профессиональный уровень, – отметил первый вице-спикер Мурманской областной Думы Владимир Мищенко. – Слышал много положительных отзывов о таком формате повышения профессиональных компетенций, поэтому насыщенная программа, общение с сильными спикерами на острые, актуальные темы позволят получить массу полезной информации. И кроме этого, форум позволит пополнить базу культурных, исторических, геополитических и психологических знаний.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28793/