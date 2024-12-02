В Мурманской области продолжается реализация регионального проекта «Аллергодесант+»Чудеса со всего Мира: общественный электрический транспорт появился Антарктике, самурайские курсы в Токио и прелесть-детёныш карликового бегемота в Таиланде
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)02.12.24 17:00

В Мурманске прошёл региональный форум «В центре внимания – семья»

В Центре управления регионом 28 и 29 ноября обсуждали вопросы обеспечения благополучия семей в рамках экспертного форума «В центре внимания – семья», организованного МРОО «В защиту жизни» (Центр защиты материнства «Колыбель»). С приветственным словом открыл работу форума министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

«В Мурманской области сформировано многолетнее плодотворное сотрудничество государственных учреждений и общественных организаций. Надежное партнерство гарантирует максимальный охват семей вниманием и помощью. А центр «Колыбель» — наш давний партнёр», — отметил Сергей Борисович.

Также в открытии приняли участие уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Алевтина Андреева, депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко и другие значимые представители общественности.

Программа форума включала деловую игру, дискуссии и четыре профильных модуля для специалистов из сферы социальной защиты, образования, культуры и представителей РПЦ.

Первой темой стала поддержка благополучия семей. Об уникальных действующих и совершенно новых проектах и мерах поддержки подробно рассказал заместитель министра труда и социального развития Алексей Эдуардович.

«Комфорт и преференции для состоявшихся и будущих родителей, формирование семейно-ориентированной среды и укрепление традиционных семейных ценностей являются ориентирами демографической политики региона», – подчеркнул Алексей Геринг.

Председатель Ассоциации организаций по защите семьи Мария Филина презентовала участникам опыт федеральных проектов. Региональные эксперты представили проекты «СОПКИ.СЕМЬЯ», «Мы – семья» и другой опыт поддержки семей с детьми.

В тематических модулях о ранней помощи и коммуникации с семьей в ситуациях кризиса опыт представили как профильные специалисты Мурманской области, так и представители Тюменской и Рязанской областей.

В рамках деловой игры «Когда семье нужна помощь» участники разбирали кейсы кризисных семей и разрабатывали маршрут работы со «случаями» с акцентом на эффективное межведомственное взаимодействие, мобилизацию ресурсов семьи и сохранение детей в кровных семьях.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, заключительным мероприятием программы стал «Диалог на равных», где молодая семья рассматривалась как стратегический ресурс государства. Участники мероприятия разобрали паттерны поведения, заложенные в современном информационном поле, и научились разграничивать деструктивный и позитивный контент.

Цель форума — изучение технологий сохранения семьи и раскрытие её внутренних ресурсов, формирование устойчивого межведомственного сотрудничества и повышение компетенций участников.

«Надеемся, что благодаря грамотной работе специалистов счастливых семей в регионе станет больше», — закрывая работу форума, сказала Юлия Трифонова, руководитель Центра защиты материнства «Колыбель».

 

 

Фото (Сергей СЕРГЕЕВ): https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Не время для «красных флагов»: итоги 2024 года на рынке труда – «SuperJob»
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕ
-

Последние комментарии

Лариса
01.12.24 12:31
Прекрасное мероприятие, спасибо организаторам за колоссальную работу,которая однозначно приносит пользу обществу, духовно развивает молодежь и просто приносит огромное удовольствие !
Комментарий к новости:Анна Гришко, Татьяна Пучкова и Кермен Музраева: о «Первом бале» с симфоническим оркестром
Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
Комментарий к новости:«Объёмы угля будут снижаться. Никакого оптимизма по данному вопросу у нас нет», - исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
Комментарий к новости:«Объёмы угля будут снижаться. Никакого оптимизма по данному вопросу у нас нет», - исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник
-Правовая консультация (18+)Может ли работодатель заставить работать в новогодние праздники? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Тонкие материи». Художественный сериал, 5 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в Мурманской области в лидеры по росту цен вырвались свежая белокочанная капуста, сливочное масло и пищевая поваренная соль-PRO Валюту (16+)Курс евро просел на 1,51 рубля, доллар снизился почти на 57 копеек-PRO Энергетику (18+)Правительство РФ повысило прозрачность оказания услуги по техприсоединению к электрическим сетям-PRO ЖКХ (18+)Очередной руководитель управляющей организации привлечён к ответственности за непредставление ответа в ГИС ЖКХ-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в декабре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика