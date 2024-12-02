В Мурманске прошёл региональный форум «В центре внимания – семья»

В Центре управления регионом 28 и 29 ноября обсуждали вопросы обеспечения благополучия семей в рамках экспертного форума «В центре внимания – семья», организованного МРОО «В защиту жизни» (Центр защиты материнства «Колыбель»). С приветственным словом открыл работу форума министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

«В Мурманской области сформировано многолетнее плодотворное сотрудничество государственных учреждений и общественных организаций. Надежное партнерство гарантирует максимальный охват семей вниманием и помощью. А центр «Колыбель» — наш давний партнёр», — отметил Сергей Борисович.

Также в открытии приняли участие уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Алевтина Андреева, депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко и другие значимые представители общественности.

Программа форума включала деловую игру, дискуссии и четыре профильных модуля для специалистов из сферы социальной защиты, образования, культуры и представителей РПЦ.

Первой темой стала поддержка благополучия семей. Об уникальных действующих и совершенно новых проектах и мерах поддержки подробно рассказал заместитель министра труда и социального развития Алексей Эдуардович.

«Комфорт и преференции для состоявшихся и будущих родителей, формирование семейно-ориентированной среды и укрепление традиционных семейных ценностей являются ориентирами демографической политики региона», – подчеркнул Алексей Геринг.

Председатель Ассоциации организаций по защите семьи Мария Филина презентовала участникам опыт федеральных проектов. Региональные эксперты представили проекты «СОПКИ.СЕМЬЯ», «Мы – семья» и другой опыт поддержки семей с детьми.

В тематических модулях о ранней помощи и коммуникации с семьей в ситуациях кризиса опыт представили как профильные специалисты Мурманской области, так и представители Тюменской и Рязанской областей.

В рамках деловой игры «Когда семье нужна помощь» участники разбирали кейсы кризисных семей и разрабатывали маршрут работы со «случаями» с акцентом на эффективное межведомственное взаимодействие, мобилизацию ресурсов семьи и сохранение детей в кровных семьях.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, заключительным мероприятием программы стал «Диалог на равных», где молодая семья рассматривалась как стратегический ресурс государства. Участники мероприятия разобрали паттерны поведения, заложенные в современном информационном поле, и научились разграничивать деструктивный и позитивный контент.

Цель форума — изучение технологий сохранения семьи и раскрытие её внутренних ресурсов, формирование устойчивого межведомственного сотрудничества и повышение компетенций участников.

«Надеемся, что благодаря грамотной работе специалистов счастливых семей в регионе станет больше», — закрывая работу форума, сказала Юлия Трифонова, руководитель Центра защиты материнства «Колыбель».

Фото (Сергей СЕРГЕЕВ): https://gov-murman.ru/info/news/