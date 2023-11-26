В Мурманске прошёл региональный молодёжный образовательный форум

В областном центре прошёл форум для активной молодёжи региона и специалистов, работающих с молодёжью. Мероприятие состоялось в рамках реализации программы комплексного развития молодёжной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых» национального проекта «Образование».

Организаторы форума – кандалакшский Центр содействия социальному развитию молодёжи «Гармония» и комитет молодёжной политики Мурманской области.

В рамках форума была проведена образовательная программа и обсуждения на следующие темы: ключевые треки Росмолодёжь, новые возможности для молодёжи, инструменты реализации добровольческих программ, молодёжное творчество и предпринимательство, присутствие и узнаваемость молодёжных центров в информационном пространстве, событийное наполнение молодёжных пространств и личная эффективность.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, на форуме в качестве спикеров и экспертов, которые поделились своими знаниями и опытом, выступили фасилитатор, модератор стратегических коммуникаций, руководитель проекта «Профизвестноть.рф» Юлия Приказчикова, руководитель региональной дирекции Российская студенческая весна, общественный представитель Российского союза молодёжи в Мурманской области Алёна Адамсон, председатель регионального отделения «Движения Первых» Мария Чернышева и другие.

Благодаря различным форматам проведения программы, участники смогли принять участие в пленарной сессии, спикер-сессиях, стендап-тренинге, командных обсуждениях, разборе практических кейсов и творческих мастер-классах.

Фото: https://gov-murman.ru